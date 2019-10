Aplicação das provas Saeb na Bahia começa nesta segunda-feira (21)

Mais de 460 mil estudantes das redes Estadual e municipais de ensino na Bahia devem fazer a partir de segunda-feira (21) as provas de Língua Portuguesa e de Matemática do chamado Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Na Bahia, as provas serão aplicadas até o dia 1º de novembro. A participação dos estudantes na prova é fundamental para a definição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) dos estados.

A partir do Ideb que são gerados dados e indicadores que subsidiam a elaboração e o monitoramento das políticas educacionais nas redes estadual e municipais de ensino.

As provas serão aplicadas no horário regular das aulas e são dirigidas para estudantes do Ensino Fundamental (5º ano e 9º ano) e do Ensino Médio (3º ano e 4ª série da Educação Profissional). Em caráter amostral, este ano a prova também abrangerá o 2º ano do Ensino Fundamental e a Educação Infantil.

O secretário da Educação da Bahia, Jerônimo Rodrigues, destacou que para garantir que os resultados sejam publicados é necessário que cada estado atinja, no mínimo, 80% de presença dos estudantes no dia da realização da prova.

“Se não for alcançado este percentual de participação, o dado não será considerado pelo Saeb. É muito importante que os familiares motivem os seus filhos a participarem das provas e que os professores, gestores e toda a população baiana se envolvam em torno deste valioso processo avaliativo. A rede estadual, juntamente com as redes municipais, por meio da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME-Bahia) e uma forte parceria com a União dos Municípios da Bahia (UPB), estão fazendo este chamado para que a prova SAEB alcance 100% de participação dos estudantes baianos”, afirmou.