Aplicação de vacina da Pfizer é suspensa na BA por falta de seringas, diz secretária

A aplicação de doses da vacina da Pfizer contra a covid-19 está suspensa temporariamente na Bahia por falta de seringas. A secretária interina da Saúde da Bahia, Tereza Paim, afirmou que a entrega do último lote não incluiu a seringa - a entrega da vacina e do insumo é de responsabilidade do Ministério da Saúde.

"Dessa vez a Pfizer não trouxe as seringas junto. Esses insumos não vieram, portanto a gente vai esperar uma nova remessa", disse ela em entrevista à TV Bahia.

Ela explicou que uma requisição foi feita para as fábricas e produtores do insumo, mas não foi possível antecipar a compra até agora. A Pfizer usa uma seringa específica de 1mL. "Não podemos antecipar essa compra por esse déficit, não tinha proporcionalidade para licitação", acrescenta.

"Esperamos que essa remessa venha logo e novas doses também. Queremos o avanço em termo de quantidade e de tempo, porque nós não podemos esperar. A maior parte da população tem que estar vacinada", disse a secretária.

Ela disse que "nós estamos correndo aqui na Bahia" para vacinar o quanto antes, especialmente levando em conta que o estado não teve registro até agora da variante delta do coronavírus. "Estamos correndo para que isso não aconteça aqui".

Na contramão da fala da secretária, a assessoria da Sesab diz que apesar de uma carga baixa de seringas, ainda não há um problema.O Ministério compra os insumos e envia de maneira fracionada, diz a pasta, podendo chegar antes ou depois dos lotes.

Um lote com 215.280 doses de vacinas da Pfizer pousou em Salvador ontem, com carga que será usada para aplicação das duas doses. Outro lote deve chegar hoje.