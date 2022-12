Aplicativo aposta na solidariedade para ajudar as pessoas a encontrarem emprego

O Brasil está entre os 20 países mais solidários do mundo, segundo o estudo World Giving Index 2022. Ao todo, 3 bilhões de pessoas ajudaram um desconhecido neste ano, aumento de meio bilhão comparado ao período anterior à pandemia. Outra pesquisa realizada pelo Datafolha em 2020, mostrou que 27% dos brasileiros se envolvem em ações solidárias coletivas, inclusive no mercado de trabalho.

Acreditando nisso, um aplicativo tem chamado a atenção por apostar na solidariedade para ajudar as pessoas a encontrarem emprego. Desenvolvido durante a pandemia, o Trampolim (https://trampolim.app) atua como uma comunidade colaborativa de recolocação profissional. Os usuários se cadastram e, além de acessar as vagas de seu interesse, podem compartilhar oportunidades que beneficiem outros profissionais.

Qualquer pessoa, contratante ou não, pode publicar na plataforma vagas anunciadas em vitrines de comércio de rua, portas de empresas ou grupos online. Dessa forma, tanto quem procura quanto quem oferece trabalho é ajudado.

“Às vezes, você já tem um emprego ou encontra uma vaga que não se encaixa no seu perfil, mas ela pode servir para outra pessoa. No Trampolim, você pode compartilhar uma vaga que viu na rua ou na internet e permitir que ela chegue até quem precisa”, explica Bruno Rizzato, diretor da startup.

Hoje a comunidade do Trampolim conta com mais de 6 mil vagas ativas e 32 mil usuários cadastrados em todo o país.

O taxista Tiago de Castro é um dos voluntários. Ele trabalha com corridas em aplicativos de carona e aproveita para postar vagas que encontra anunciadas nas ruas de São Paulo, pensando em ajudar quem está desempregado.

"Quando vejo alguma vaga por onde passo, eu divulgo no aplicativo. Sempre tive o costume de postar no status das redes sociais, mas o alcance é muito limitado. O Trampolim é uma maneira mais efetiva de ajudar as pessoas”, conta o usuário do app.

Para acessar ou publicar vagas, os interessados podem baixar o aplicativo acessando o link (https://trampolim.app/). O serviço é gratuito e está disponível para android e IOS.