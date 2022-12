Aplicativo de transporte com moto permite acesso a locais não atendidos por outros veículos

A mobilidade urbana é um gargalo estrutural nas cidades brasileiras e encontrar meios de torná-la mais ágil sem onerar no bolso é um desafio na rotina dos passageiros. Neste cenário, complementar trajetos diários usando o 99Moto é uma realidade entre os usuários em Salvador e nas mais de 3 mil cidades brasileiras onde o serviço está presente.

O que determina essa escolha é a rapidez das viagens de moto e o valor mais baixo e mais acessível nas corridas. Com isso, pessoas que utilizam o aplicativo têm nele uma possibilidade de, por exemplo, integrar trajetos de metrô ou ônibus às viagens pelo 99Moto, a partir da avaliação de um custo-benefício favorável.



Se economia, agilidade e segurança formam um tripé que justifica a adesão dos usuários ao serviço, outra vantagem é adicionada ao combo. “O serviço de intermediação de transporte via motocicleta permite acesso a locais muitas vezes não atendidos por outros tipos de veículos, como ruas estreitas e íngremes, por exemplo”, conta Igor Soares, Líder de Categorias na 99.

“A expansão do 99Moto faz parte do compromisso da 99 em oferecer um ecossistema de mobilidade com alternativas eficientes para cidades dos mais variados portes de todas as regiões do Brasil”, diz.

O 99Moto nasceu do compromisso da 99 em tornar a mobilidade urbana mais prática e democrática. Prova disso está no cálculo que o serviço faz para a tarifa, que inclui, por exemplo, um adicional de combustível para o motorista, uma funcionalidade que a 99 implementou de forma pioneira e que visa compensar o aumento no preço da gasolina, evitando alterações no valor para o passageiro, se estabelecendo como uma alternativa de mobilidade para deslocamentos diários com valores mais inclusivos - o serviço é 30% mais econômico que o 99Pop, opção de transporte por carro. Para utilizar o novo serviço, basta o usuário acessar o aplicativo da 99 e selecionar a categoria 99Moto ao solicitar a corrida.



Como ser um motociclista parceiro da 99

Motociclistas interessados em se tornarem parceiros do serviço podem fazer o download do aplicativo 99 Motorista e realizar o cadastro, atendendo a requisitos como ter 19 anos ou mais, ter carteira de habilitação definitiva na categoria A ou AB, além de cumprir condições indicadas no ícone “Quero ser Motorista”, no aplicativo da 99. Entregadores parceiros que já utilizam o app 99Food podem baixar o app 99 Motorista e começar a oferecer viagens pelo 99Moto.

Sobre a 99

A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”) e no Brasil conecta pessoas a serviços de mobilidade, pagamentos e entregas.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.