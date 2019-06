Aplicativo Dollify, que cria caricatura, vira febre no Brasil

O Dollify, um aplicativo que permite ao usuário criar um avatar que é uma espécie de caricatura, entrou na lista de mais baixados na App Store e na Google Play no Brasil. Só no Android, foram mais de 10 milhões de downloads.

O app é gratuito para baixar, com alguns recursos pagos. É possível personalizar o seu boneco, escolhendo cabelo, cor dos olhos, tom de pelo, roupas e acessórios. A versão premium dá acesso a mais opções, ferramentas exclusivas e versões sem marcas d'água.

O Dollify é feito por um desenvolvedor da Costa Rica, David Alvarez. Ele foi lançado no final de 2018, inicialmente só com versão para personagens femininos. No último dia 19, veio a atualização que permite montar uma versão masculina. É possível fazer quantos bonecos quiser.

Veja um tutorial feito pelo próprio app :