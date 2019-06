Aplicativo Uber realiza festa junina no Parque da Cidade

Neste domingo (16), a partir das 19h, acontece o Arraiá 2.0 Uber. A festa é planejada pelo aplicativo de transporte particular, Uber e traz como atrações os grupos Colher de Pau e Forró do Tico e tem entrada gratuita.

A empresa está em Salvador há mais de 3 anos e essa é a segunda vez que a capital é escolhida para receber essa super festa de São João. Além dos shows dos dois grupos, o arraiá vai ter quadrilhas juninas e muita comida típica.

O diferencial do evento é a presença da Uber Eats, que construiu uma praça de alimentação e convivência estilo vila. Na praça, os famosos foodtrucks vão marcar presença ambientados como casinhas de interior. Unindo a tecnologia com a tradição, os pedidos vão ser feitos através do aplicativo da Eats ou por meio de entregadores que vão estar circulando pela festa.

As brincadeiras juninas como pescaria e labirinto do equilibro, também vão marcar presença, mas de forma repaginada e com prêmios que vão de brindes a descontos nos pedidos.

Serviço

O quê: Arraiá 2.0 Uber

Quando: Domingo, dia 17 de junho, das 15h às 19h

Onde: Parque da Cidade (Itaigara)

Entrada gratuita