Apoiador de Bolsonaro mata primo lulista a tiros em bar na Paraíba

Um homem foi morto pelo próprio primo na zona rural de São João do Rio do Peixe, município de 18 mil habitantes, no interior da Paraíba. Edvan de Sousa Abreu, agricultor que morreu, era apoiador de Lula (PT), enquanto seu assassino, Otalício de Sousa Abreu, é apoiador de Bolsonaro. As informações foram fornecidas pelo delegador Francisco Filho ao Jornal O Globo.

Os primos passaram a discutir no ano passado, durante o período eleitoral, quando apostaram qual candidato ganharia o pleito. Otalício, conhecido como Leandro, pagou R$ 1 mil a vítima.

Neste sábado (27), os dois discutiam em um bar próximo ao sítio em que moravam durante a madrugada.

"Após uma breve discussão sobre a política, Leandro foi na sua residência e voltou armado, disparando vários disparos de arma de fogo no Edvan", detalha o delegado Francisco Filho. O acusado fugiu da cena do crime e continua foragido. Edvan morreu no local.