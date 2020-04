Apontado como galã por Bolsonaro, filho 04 na verdade não pega ninguém, dizem amigos

Um dos vínculos entre o Jair Bolsonaro e Ronnie Lessa, um dos assassinos de Marielle Franco, é um namoro que Renan, filho do presidente, teve com a filha de Ronnie. Para tentar dar menos peso a esta relação, Bolsonaro disse que o '04' saiu com 'metade do condomínio' e que não lembrava quem era a tal garota.

Acontece que, segundo o colunista Ancelmo Gois, o jovem Renan não tem nada de "Don Juan do Vivendas da Barra", condomínio onde morava a família Bolsonaro. Em uma festa virtual, os amigos do 04 o zoaram por conta da realidade não ser compatível com a imagem transmitida pelo pai.

Algumas garotas do condomínio foram ainda mais longe. Para evitar qualquer equívoco, elas sugeriram usar uma camisa escrito "eu não peguei o 04", diz a coluna, para não serem confundidas com as supostas ex-ficantes de Renan.