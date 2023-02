Apontado como líder do tráfico no Planeta dos Macacos é preso em Salvador

Um homem apontado como líder do tráfico de drogas no Planeta dos Macacos, em São Cristóvão, foi preso na terça-feira (31) no bairro de Areia Branca, em Salvador. Segundo a polícia, ele é responsável por vários homicídios na localidade e já fez parte do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

O suspeito foi preso por equipes da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), com a participação também da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM) e do Grupo de Capturas do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

Entre os crimes atribuídos ao preso está a morte de Eslei Conceição de Oliveira, em 2019, em que teve ajuda de mais dois comparsas. Um mandado de prisão em relação ao homicídio foi expedido pelo 2º Juízo da 2º Vara do Tribunal do Júri da capital.

Com o suspeito foram encontrados uma pistola Glock, calibre .40, com carregador alongado, 42 munições, um celular e um caderno de anotação do tráfico de drogas. Por conta disso, ele também foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

A ação resultou na 22ª prisão ocorrida no âmbito da Operação Argus, iniciada em 2021 para retirar de circulação homicidas.