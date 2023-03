Apontado como maior traficante de drogas do Oeste baiano é morto pela polícia

Um homem que é apontado como maior fornecedor de drogas da região Oeste da Bahia foi morto pela polícia, nesta quinta-feira (2), na cidade de América Dourada. Uelton Pionaldo dos Santos era investigado por ameaçar um membro do Poder Judiciário baiano, estava em prisão domiciliar e foi localizado em imóvel do município. Segundo a polícia, ele resistiu à prisão e foi baleado, morrendo.

Segundo a diretora do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), delegada Andréa Ribeiro, o suspeito vinha sendo monitorado. "Esse criminoso era alvo da Polícia Federal. Ele estava em prisão domiciliar e conseguimos o mandado para realizar as buscas", explica a delegada.

Durante as investigações do caso de ameaça a um membro do Judiciário, um celular foi apreendido na cela de outro suspeito de envolvimento na situação, que está preso no Complexo da Mata Escura, em Salvador.

"O aparelho estava enrolado em pedaços de tecido.Esse material vai contribuir com a nossa investigação. Vamos encaminhar para perícia", explica a delegada."Continuaremos realizando levantamentos, com o objetivo de elucidar esse caso e impedir qualquer ameaça de criminosos a autoridades ou instituições".

A operação contou com o apoio de equipes da Coordenação de Operações Especiais (COE) e da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Irecê), além de policiais do DHPP. Informações levantadas pelo Departamento de inteligência Policial (DIP) contribuíram com a investigação. O Ministério Público e a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) deram apoio.