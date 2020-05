Após 10 anos, colunista do CORREIO revela detalhes de seu encontro com Gilberto Gil em Londres

Daqui a dois meses, exatamente no dia 2 de julho, se completam 10 anos de minha chegada a Londres para estudar o chamado inglês britânico. Apesar ter me formado na ACBEU, que ensina o inglês americano. Embarquei de Salvador com passagem por São Paulo cheio de recomendações da representante da London Study Centre no Brasil, para que levasse vários documentos: desde a carteira de identidade, carta do CORREIO atestando que eu tinha um trabalho fixo no Brasil e até a escritura do meu modesto apartamento no Cabula. Segui o exemplo como manda o figurino.

Minha chegada no aeroporto de Heathrow (um dos maiores da Europa) foi tranquila. Na imigração fui atendido por um indiano. A princípio de cara amarrada. Mas quando eu me apresentei como brasileiro, a primeira coisa que ele fez foi carimbar meu passaporte e perguntar: E Romário, Ronaldinho? Pronto.

Com essa receptividade não tive dúvidas que já tinha conquistado Londres. Assim que o avião pousou, o comandante comunicou que a Seleção Brasileira tinha sido eliminada nas quartas de final da Copa do Mundo que acontecia na África do Sul, pela Holanda. Placar: 2 X 1 para a temida "Laranja Mecânica", como o selecionado holandês é conhecida devido a cor de seu uniforme.

Com esse balde de água fria fui conhecer o apartamento onde iria morar no elegante bairro de Wimbledon - onde acontece o famoso torneio de tênis. Também foi o momento de conhecer os moradores com quem iria conviver nesse período: Anderson, Fábio e Helena (que se casaram na volta ao Brasil) e Rafael. Além de Zago (fotógrafo e engenheiro) que recentemente esteve em Salvador.

Ainda em Londres, soube depois de uma semana de convivência que a recomendação era que todos se comportassem bem "pois estava chegando um hóspede mais velho". A essa altura eu agitava mais a casa dos que os jovens. Logo fui conhecer a escola e de cara encontrei um casal baiano que me reconheceu: "Você não é o Marrom que faz aquele programa na TV Bahia". Referindo-se a uma participação que fazia no extinto Rede Bahia Revista.

Em pleno Verão europeu e com a instabilidade famosa de Londres, eu saia de casa para a escola de bermuda, camisa e tênis com o tempo aberto. De repente, no meio o caminho o tempo fechava e eu me arrependia de não ter levado um guarda chuva ou um casaco. Além disso a sala era uma verdadeira torre de babel. Tinha africanos, sul coreanos, colombianos, turcos, indianos e, claro baianos como eu. Fiquei mais próximo do tailandês Thanakorn Bestsu, da italiana Francesca Brai, do francês Yoel; de Sara, que nasceu na Bélgica, além do italiano David Matarazzo e nossa professorinha, a canadense Vanessa. E logo numa aula de etnia a professora disse que eu fazia o tipo 'marroquino" por não me enquadrar segundo a visão dela com as etnias conhecidas justificando que eu vinha do Brasil, um país famoso pela sua miscigenação.

Como reza a lenda que a gente encontra baiano em qualquer lugar pois eu encontrei muitos. Especialmente um dos meus ídolos, Gilberto Gil que estava de passagem pela Inglaterra (também conhecida como Ilha do Norte) e faria uma apresentação em Londres.

Liguei para Gilda Matoso (sua assessora) comunicando que iria ao show. Ela nem sabia que eu estava em Londres. Nem Gil. Quando ele me viu perguntou "Seo Marrom o senhor veio aprender inglês? Com aquele seu jeito doce. Foi uma noite deliciosa. Teatro cheio e muitas lembranças das nossas festa do interior.

O Royal Memorial Hall, no Southbank Centre, em Londres, estava lotado para a apresentação do show Fé na Festa, mesmo nome da música e do novo CD de Gilberto Gil, totalmente dedicado aos festejos juninos.

E foi com uma seleção impecável de forró, xotes, xaxados e baiões que o cantor, compositor baiano matou a saudade dos muitos brasileiros que compareceram ao evento (Festival Brazil) e dos ingleses, alemães, franceses, japoneses, holandeses entre outros que foram conferir como é que se dança o baião.

Pensa que acabou? Que nada. Também aconteceu nesse período o Brazilian Day de Londres que tinha entre os produtores o ex- empresário de Gil, o mineiro Daniel Rodrigues. Claro que fui assistir no The O2 Meridien Garden. A apresentação foi de Serginho Groisman que estava acompanhado dos diretores da Globo Amauri Soares e André Dias.

O evento teve a dupla sertaneja César Menoti & Fabiano, o grupo de pagode Fundo de Quintal e a banda baiana Vivendo do Ócio. Aí quando chego um rapaz se aproximou: Marrom está lembrado de mim? Eu parei e disse que não. Ele respondeu: eu sou Dieguito, baterista da banda e você me viu garoto nas noites da Borracharia do Rio Vermelho. Ai a ficha caiu e demos boas gargalhadas. Hoje segundo me informou o colega do CORREIO Ivan Dias, Dieguito mora em São Paulo.

Em minhas andanças por Londres fui ver a troca da guarda no Palácio de Buckingham, na espera de ver a Rainha Elisabeth ( que chamo de minha prima Beth); Fui no bairro gay do Sorrow, passei por Picadily Circus e também em Notting Hill. O bairro que também é conhecido por sediar um badalado Carnaval criado em 1964 pela numerosa comunidade jamaicana que vive lá. O bairro ficou internacionalmente conhecido por ter sido o cenário do filme Notting Hill (1999) com Hugh Grant.

Outra experiência marcante foi conhecer o Hayd Park onde vi pela primeira vez um esquilo e um Corvo (também conhecido como Black Bird). O local ficou famoso pelo show que acontece em 1969 com os Rolling Stones atraindo 500 mil pessoas e apresentando seu novo guitarrista Mick que substitui a Brian Jones, que foi encontrado morto na piscina de sua residência poucos dias antes.

Torcedor do Bahêa assumido, e como só podia ver meu time pela web, fui conhecer o complexo esportivo e empresarial do Chelsea Football Club, um dos gigantes da liga inglesa. Na época o grande destaque era o jogador Drogba nascido na Costa do Marfim (África). Comprei uma camisa a pedido de Maurício Habib da Bahia FM (torcedor ferrenho até hoje) e fiz uma foto num painel fixo com todos os jogadores. No meio tem uma cadeira onde você senta faz e parece que está no estádio Stamford Bridge onde o Chelsea manda sus jogos.

E como fã ardoroso dos Beatles que sou não poderia deixar de ir conhecer o lendário Abbey Road onde eles gravaram os clássicos da banda de rock mais famosa do mundo. E também fazer uma foto com os amigos, o baiano Robson Luck (fisioterapeuta) e o gaúcho Felipe Herrmann (professor) atravessando a famosa faixa de pedestre em frente ao lendário estúdio como John, Paul, George e Ringo fizeram e foi a capa do seu último disco gravado. Claro que fizemos a travessia ao contrário pagando o maior mico.