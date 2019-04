Após 10 anos de casa, Otaviano Costa deixa a Globo

O ator e apresentador Otaviano Costa decidiu não renovar seu contrato com a Rede Globo e deixará a emissora, onde trabalha há 10 anos. As informações são do site ‘NaTelinha’, do UOL.

De acordo com a reportagem, a desistência da Globo em produzir a segunda temporada do game-show ‘Tá Brincando’, além de indefinições sobre novas oportunidades na grade de programação, fez com que Otaviano decidisse não renovar seu vínculo contratual.

Apesar de deixar a TV, Otaviano segue na Rádio Globo como apresentador do programa ‘No Ar.

Confira a nota enviada pela Globo ao NaTelinha:

“Com o encerramento da primeira temporada do ‘Tá Brincando’, o apresentador Otaviano Costa procurou a Globo, e propôs não renovar seu contrato, que termina no fim de maio, já que neste momento, não há previsão de data para a segunda temporada do programa.

Após 10 anos de uma trajetória conjunta de sucesso, carinho e respeito, a decisão foi tomada em comum acordo com a emissora e está em sintonia com as transformações e as novas dinâmicas de parceria da Globo e do mercado. A Globo continua de portas abertas para discutir projetos com o apresentador, a qualquer momento e para qualquer plataforma das empresas Globo”.