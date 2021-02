Após 10 anos, Rebecca Black lança remix de 'Friday': 'Ficou ainda pior'

Há exatos 10 anos a internet se deparava com aquela que viria a ser conhecida como "pior música de todos os tempos". Com um clipe de qualidade questionável e letra ainda pior, Rebecca Black, então aos 13 anos, virava notícia internacional, enquanto acumulava views e deslikes no seu single.

Só que Friday era tão ruim e tão criticada que acabou fazendo sucesso e até hoje é lembrada. À época, a adolescente Rebecca ficou chateada com as críticas, de fato injustas em alguns momentos, mas hoje ela superou o trauma, tanto que lançou uma nova versão da música ao lado de Dorian Electra, Big Freedie e do duo 30H!3. Assista:

Friday 2.0 dividiu opiniões na internet. Enquanto alguns curtiram a vibe mais robótica do single, com uma nova batida, outros disseram que a versão conseguiu o que parecia impossível: tornar a pior música do mundo ainda pior.