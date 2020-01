Após 10 dias internado, pai da atriz Patricia Pillar morre no Rio

Foto: Reprodução e Divulgação

O pai de Patrícia Pillar morreu na última terça-feira, 28, aos 88 anos, confirmou ao E+, do Estadão, a assessoria de imprensa da atriz.

Nuno Pillar, que era oficial da Marinha, estava internado há dez dias no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro.

A causa da morte não foi divulgada. O sepultamento ocorreu na tarde de quarta-feira, 29, no Memorial do Carmo, também no Rio.

No último dia 22, Patrícia Pillar desmarcou uma reunião que faria com outros artistas na própria casa a fim de discutir pautas da cultura para levar a Regina Duarte.

O cancelamento teria ocorrido porque a informação do encontro vazou, tomando proporções maiores do que ela gostaria, e também porque o pai estava internado.