Após 12 temporadas no Bayern, Ribéry assina com a Fiorentina

O francês Franck Ribéry tem nova equipe. O jogador de 36 anos acertou nesta quarta-feira (21) um contrato de duas temporadas com a Fiorentina, da Itália.

Após 12 anos no Bayern de Munique, o atacante não renovou com a equipe alemã e agora vai jogar pela primeira vez na carreira na Serie A italiana. Ele irá receber um salário de quatro milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões) anuais.

Em sua chegada na Itália nesta quarta-feira (21), ainda no aeroporto de Florença, Ribéry falou sobre suas primeiras impressões do novo desafio na carreira.

"Estou feliz. Estou com a minha família. Falei com a Fiorentina por uma semana, até mesmo com (Luca) Toni e ele me disse que aqui é um ótimo clube, além de que a cidade é linda", disse o francês, lembrando do centroavante italiano, que foi seu companheiro de Bayern de Munique.

"Estou feliz porque gosto daqui, até mesmo da língua. Não é perfeita, mas está tudo bem", finalizou Ribéry em sua primeira entrevista. A sua apresentação oficial vai acontecer nesta quinta-feira, quando dará entrevista coletiva e será recepcionado pelos torcedores no estádio Artemio Franchi.

No entanto, ainda não está confirmada quando será a sua estreia na equipe. A Fiorentina inicia o Campeonato Italiano neste sábado contra o Napoli, em Florença. Mas é mais provável que Ribéry entre em campo pela primeira vez na segunda rodada, no próximo dia 1.º, contra o Genoa, em Gênova.

Revelado pelo Bolougne, Ribéry rodou pela França no início da carreira e jogou por Olympique Alés, Brest, Metz e Olympique de Marselha. Em 2007, o atacante se juntou ao Bayern de Munique, onde fez mais de 470 partidas, marcando mais de 120 gols.

Pelo clube bávaro, conquistou importantes títulos como Liga dos Campeões da Europa, Campeonato Alemão, Copa da Alemanha e Mundial de Clubes da Fifa.