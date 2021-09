Após 13 anos, pai de Britney Spears é suspenso oficialmente da função de tutor

A justiça dos EUA decidiu pela suspensão de Jamie Spears da função de tutor da filha Britney nesta quarta-feira (29). Ele já havia desistido da posição que ocupava há 13 anos, mas sua saída oficial estava prevista para acontecer após a audiência sobre o caso que estava marcada para janeiro de 2022.

No entanto, Britney Spears solicitou a aceleração do processo, e foi atendida pela juíza Brenda Penny. Uma das justificativas usadas pela cantora para acelerar a suspensão é que a situação da tutela do pai a impediria de assinar um acordo pré-nupcial com seu noivo, o modelo e atleta iraniano Sam Asghari.

"Britney Spears merece acordar amanhã sem ter o pai como tutor", disse o advogado da diva pop, Matthew Rosengart, na audiência desta quarta.

Com a decisão, o contador John Zabel substitui imediatamente o pai da cantora no papel de tutor. O fim do processo de tutela de Britney Spears será decidido em uma audiência futura.