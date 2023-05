Após 16 anos, Geraldo Luís deixa a Record TV

O apresentador Geraldo Luís, de 52 anos, não faz mais parte do quadro de funcionários da Record TV. Ele esteve na emissora durante 16 anos e o anúncio da saída foi enviado à imprensa nesta quarta-feira (31).

Na nota, de acordo com o comunicado recebido pelo colunista Leo Dias, do site Metrópoles, a emissora revelou que a saída de Geraldo foi um acordo mútuo e agradeceu pelos 16 anos do apresentador à frente da empresa.

“A Record TV vem a público agradecer ao apresentador e jornalista Geraldo Luís pelos 16 anos que esteve na emissora onde comandou diversas atrações jornalísticas e de entretenimento. Em comum acordo entre as partes, decidiu-se a descontinuidade do contrato de prestação de serviços nesta data”, disse.

A saída de Geraldo foi comentada no último fim de semana após o apresentador desabafar nas redes sociais sobre pessoas que estariam se aproveitando da sua sombra.

“Tem gente que se aproveita até da sua sombra para se dar bem e no final fala que chegou lá sozinho. Abre o olho. Retire os ‘parasitas’ de sua vida. Mesmo sozinho, caminhe, na lá na frente você encontra o mesmo nível de pessoa que você. Gente que soma, não que tire de você”, desabafou.

Geraldo perdeu o programa "Domingo Show" e o "Geraldo Brasil", além do "A Noite é Nossa". Muitos observaram que a Record TV colocou o apresentador para fazer reportagens especiais durante as madrugadas da emissora.