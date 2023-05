Após 16 dias perdidas desde acidente de avião, crianças são encontradas na Amazônia

Quatro crianças que estavam perdidas na floresta amazônica da Colômbia há 16 dias foram encontradas vivas nesta quarta-feira (17). Os irmãos, incluindo um bebê de 11 meses, estavam em um avião que caiu no dia 1º de maio. A mãe das crianças morreu, assim como outros dois adultos.

"Depois de árduos esforços de busca de nossas forças armadas, encontramos com vida as quatro crianças desaparecidas na queda do avião", disse Gustavo Petro, presidente colombiano, no Twitter. "Uma alegria para o país", disse Gustavo Petro, presidente do país, no Twitter.

As outras crianças, além do bebê, têm 13, 9 e 4 anos e vivem em uma comunidade indígena. O estado de saúde delas não foi divulgado.

Buscas

Os socorristas demoraram nove horas de navegação por rio para alcançarem a região do acidente. O local tem condições hostis, que dificultaram as buscas.

A Força Aérea chegou a sobrevoar a área de mata om um alto-falante reproduzindo uma mensagem gravada pela avó das crianças. Em huitoto, a idosa dizia pedia aos netos para que não avançassem pela mata.

Soldados e indígenas de comunidades próximas ao local da queda encontraram pertences e uma fruta mordida, o que os deu a esperança de que as crianças ainda estivessem vivas.

A aeronave caiu no início do mês e iria rumo a San José del Guaviare, uma das principais cidades da Amazônia colombiana, a cerca de 390 km por terra de Bogotá,quando desapareceu dos radares.

Segundo a Defesa Civil, o piloto reportou problemas no motor da aeronave antes do acidente.