Após 20 anos de Globo, Monalisa Perrone pede demissão e vai para a CNN Brasil

A jornalista Monalisa Perrone, apresentadora do jornal matinal Hora 1, pediu demissão da Globo na manhã desta terça-feira (3), após uma longa reunião com Cristina Piasentini, diretora de Jornalismo em São Paulo. A informação é do colunista Daniel Castro, do site Notícias da TV.

Segundo ele, Monalisa deixou a emissora, onde trabalhava desde 1999, porque recebeu uma "proposta irrecusável" da CNN Brasil, canal de notícias que entra no ar em novembro. Ela irá apresentar um telejornal no horário nobre.

Monalisa ancorava o Hora 1 desde sua estreia, em 1º de dezembro de 2014. Antes, durante 15 anos, foi repórter de todos os telejornais da Globo e apresentou, eventualmente, o SPTV (hoje SP1 e SP2), o Bom Dia São Paulo e o Bom Dia Brasil. Desde 2014, dividia a transmissão do Carnaval de São Paulo com Chico Pinheiro. Ela deixa a Globo em uma semana de comemorações dos 50 anos do Jornal Nacional.

Ainda de acordo com o site Notícias da TV, além da proposta financeira muito superior da CNN Brasil, pesou na decisão de Monalisa Perrone o fato de poder ter uma "vida normal". Ela vivia reclamando da rotina a que era obrigada a se submeter por causa do Hora 1, exibido das 4h às 6h. Para estar na Globo a 1h da madrugada, tinha que ir dormir às 17h. Isso atrapalhava sua vida pessoal, principalmente o acompanhamento do crescimento do filho.

O projeto da CNN Brasil, um licenciamento da CNN americana, também foi determinante na decisão de trocar a maior emissora do país por um canal que ainda nem entrou no ar. Nos últimos anos, ela recebeu propostas da Record e do SBT, e recusou.

Com 49 anos, Monalisa começou a trabalhar no início dos anos 1990, como atendente de locadora de carros, para pagar a mensalidade da faculdade de Jornalismo da PUC de São Paulo. Em 1992, ainda frequentando a universidade, começou a atuar como repórter, na rádio Jovem Pan. Três anos depois, foi para a rádio Bandeirantes, também em São Paulo, onde aprendeu a improvisar. Em 1999, Monalisa foi contratada para cobrir assuntos da cidade de São Paulo na Globo. Em 2010, Monalisa passou a fazer parte do time de apresentadores substitutos da Globo, cobrindo folgas e férias no Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil e SPTV.

No início de 2015, logo após se tornar apresentadora titular da emissora, com o Hora 1, passou a dar plantões aos sábados no Jornal Hoje. Um ano depois, estreou na bancada do Jornal Nacional, como plantonista. Seu último plantão foi há duas semanas, em 24 de agosto.