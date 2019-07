Após 20 anos juntos, ex-marido esfaqueia mulher no Calabar

A secretária Dinalma da Silva Pereira, 43 anos, foi atingida por golpes de faca na clavícula e na cabeça pelo seu ex-marido, o zelador Adailton dos Santos Cruz, 45, com quem foi casada durante 20 anos. O motivo da agressão teria sido por ciúmes pelo fato da ex-companheira está num novo relacionamento. O fato ocorreu na tarde de segunda-feira (8), no Calabar.

A vítima foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE) e segue internada, com o quadro de saúde estável.

De acordo com o boletim de ocorrência do posto policial da unidade de saúde, Dinalma já havia registrado ocorrência na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) contra seu agressor.

Ao CORREIO, a sobrinha da vítima, a estudante Talita Silva, 31, contou sobre a situação da sua tia com o ex-esposo. Segundo ela, Dinalma estava sob medida protetiva, após a separação do casamento ano passado.

"Eu não estava na hora. Mas, ele já a agrediu outra vez. Na primeira agressão, ela prestou queixa e pediu medida protetiva. Eles eram casados durante 20 anos, mas desde o ano passado que estão separados. Eu acredito que o motivo de ele ter feito isso seja porque não aceitava o fim do casamento, ela ter saído de casa e já ter assumido relacionamento com outra pessoa. Eles sempre tiveram um casamento conturbado, mas têm duas filhas e um casal de netos. Ele tem um problemas sério com álcool, mas não se mostrava ser uma pessoa violenta. Mas desde que minha tia saiu de casa, que ele mudou completamente", contou.

Em nota, a Polícia Civil informou que Adailton foi autuado em flagrante pelas equipes da Deam por tentativa de feminicídio e está à disposição da Justiça.

Também por meio de nota, a Policiai Militar informou que policiais da 12ª Companhia Independente de Policiamento Militar (CIPM) foram acionados pelo Cicom para atender uma ocorrência de violência doméstica no local.

O suspeito foi conduzido para a Deam, foi autuado em flagrante, e onde o caso será investigado.

