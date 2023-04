Após 30 anos de carreira, estrela pornô decide gravar apenas com mulheres

Um dos maiores nomes da indústria pornô, a atriz Julia Ann, de 53 anos, revelou que não vai mais contracenar com homens. A declaração foi dada pela veterana com 30 anos de carreira durante entrevista ao podcast 'Unfiltered'.

"Como uma mulher que estava envelhecendo e que odeia academia, eu acabei descobrindo que não conseguia controlar para onde minha gordura estava indo em uma cena com homens", explicou.

Com uma garota, Julia acha mais fácil se posicionar de uma forma que seu corpo fique mais 'apresentável'.

"Quando faço sexo com uma garota, posso me posicionar, posso trabalhar de uma certa maneira, posso ser um pouco mais, 'Oh, como você está hoje'", ressaltou.