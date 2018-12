Após 3h, bandidos se entregam e liberam reféns de posto na Santa Cruz

Os 16 servidores do Centro de Saúde Osvaldo Caldas Campos, no bairro de Santa Cruz, que foram feitos reféns no final da tarde desta segunda-feira (10), dentro do posto, foram liberados às 19h20. Os quatro suspeitos foram levados em viaturas para a Central de Flagrantes. Segundo o coronel PM Humberto Sturaro, as pessoas passarão por uma triagem e, quem tiver condições, prestará depoimento. As pessoas que estão em estado de choque receberão atendimento médico.

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da PM negociou a rendição dos bandidosque invadiram o posto de saúde durante fuga, por volta de 16h, após um tiroteio que terminou com três suspeitos mortos e um PM baleado na mão. A liberação só foi possível após a chegada de familiares dos suspeitos e da imprensa, que acompanhou a prisão dos criminosos e a liberação dos reféns.

O delegado Deraldo Damasceno informou à imprensa, momentos antes da libertação dos reféns, que todos os suspeitos que estavam dentro do posto são conhecidos das polícias Civil e Militar.

Segundo o negociador, o capitão do Bope Luis Henrique, "Até o momento identificamos somente uma arma com os elementos. Só conseguimos identificar que eles não possuíam armas depois de todo protocolo, depois que todos se entregaram e que o Bope fez revista no local. Eles diziam a todo momento que estavam armados", disse o militar. Segundo ele, a negociação durou 1h, desde que o Bope assumiu a operação.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) informou que “após confronto com policiais da Rondesp/Atlântico na tarde desta segunda-feira (10), suspeitos de integrarem uma quadrilha de tráfico de drogas com atuação no Nordeste de Amaralina fugiram e se abrigaram no local”. Antes da resolução do caso, o coronel Sturaro confirmou, no local, que um dos suspeitos que invadiu o centro estava em um cômodo e outros três em outro setor do posto. Ainda de acordo com o coronel, não havia pacientes entre os reféns.

O policial militar baleado na mão é da Rondesp Atlântico. Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passa bem. "Houve troca de tiros contra guarnições nossas, dois foram baleados, um policial foi vitimado [ferido] também. Na fuga, entraram no posto. Preservar vidas é o que é primordial para nós. Exigiram presença da família e da imprensa", comentou ele.

Irmã de um dos suspeitos, Érica Silva Cerqueira, 24 anos, chegou a entrar no posto antes da rendição e disse ter ouvido a voz do irmão, Caíque Silva Cerqueira, 19. "Ele está vivo e disse que se entregaria quando a imprensa chegasse", comentou.

Após a saída dos suspeitos, a mãe de Caíque falou com a imprensa bastante emocionada. Disse que estava envergonhada e que ajudou a polícia a convencer ele a se entregar. "Eu não sei o que deu errado. A gente dá conselho, mas eu não sei que é que eles pensam da vida. A mãe fala tudo. Hoje eu levei comida para ele, deixei em casa dormindo, quando cheguei recebi uma ligação de que ele estava aqui fazendo gente de refém. A culpada não é a mãe", disse.



Caíque, que estava em um cômodo separado dos demais com uma refém, era o único dos quatro suspeitos que possuia uma arma. O rapaz, que era aguardado na saída pela mãe e pela irmã, foi o último a aceitar a rendição.

"Eu falei que era para ele sair dessa vida e se entregar, pois ele sairia vivo e todos os amigos dele já tinham morrido", disse a mãe de Caíque.

Outro suspeito que também estava dentro do posto é Danilo Santos Nascimento, 28, que, segundo a mãe dele, já teve envolvimento com o tráfico, mas atualmente estava afastado do crime.

De acordo com a SSP-BA, policiais do Grupamento Aéreo da (Graer) e da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) também reforçam o policiamento no bairro.