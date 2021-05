Após 7 anos, empresa de cruzeiro é denunciada por trabalho escravo

Quase sete anos depois, o caso de 13 trabalhadores brasileiros resgatados em condições de trabalho escravo em um cruzeiro de luxo, em 2014, no Porto de Salvador, foi encaminhado à Justiça Federal. Nesta sexta-feira (21) o Ministério Público Federal (MPF) moveu uma ação penal contra sete pessoas responsáveis pelo cárcere desses funcionários.

O navio de cruzeiro para qual eles foram contratados para trabalhar, por intermédio de empresas brasileiras, era da empresa MSC Crociere S.A, conhecida como MSC Magnifica. Entre os abusos estavam jornadas de 11 a 16 horas diárias sem descanso semanal de 24 horas; intervalos fragmentados ao longo da jornada e frequentemente interrompidos por atividades de trabalho paralelas; reuniões de trabalho; sistema de prontidão; ausência de férias, décimo terceiro salário, FGTS e outros direitos previstos na Constituição Federal e na legislação trabalhista brasileira.

De acordo com o Ministério Público do Trabalho, os tripulantes trabalhavam como camareiros, assistente de camareiros, atendente de bar, atendente de buffet, garçom e assistente de garçom. Eles relataram forte pressão psicológica por parte dos chefes da embarcação, que foram denunciados pelo MPF.

De acordo com os resgatados, os superiorescometiam assédio moral, usavam expressões preconceituosas e faziam ameaças constantes.

A investigação começou em março de 2014, quando houve uma inspeção no navio, no porto de Santos, em São Paulo. Em abril, o procedimento foi repetido quando o navio fez uma parada em Salvador.

No total, 175 trabalhadores brasileiros confirmaram a força-tarefa as reclamações referentes à jornada de trabalho. Atuaram nesse processo o MPF, MPT, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Marinha do Brasil, a Advocacia-Geral da União, a Defensoria Pública da União e a Polícia Federal.

Na esfera trabalhista, a 37º Vara do Trabalho de Salvador já condenou a empresa pela manutenção de trabalho análogo ao escravo. A MSC Crociere S.A. foi condenada a pagar indenização no valor de R$ 330 mil referentes a danos morais coletivos. A decisão foi confirmada pelo Tribunal do Trabalho da Bahia (TRT-BA), mas como a empresa entrou com recurso, agora está submetida ao Tribunal Superior do Trabalho (TST).