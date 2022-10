Após 7 anos, Lexa anuncia separação de MC Guimê: "Só nos respeitem"

A cantora Lexa anunciou, no início da tarde deste sábado (22), que estava se separando do marido, MC Guimê. O casamento durou 7 anos e, no comunicado compartilhado no Instagram da artista, ela comentou que os fãs não deveriam fazer suposições sobre o fim.

"Ninguém casa pensando em separar, até porque uma pessoa tão especial como você tá marcado na minha história", iniciou Lexa. Durante muitos meses, os dois tentaram fazer dar certo e ajustar o que estava fora do lugar no relacionamento, mas conversaram e decidiram colocar um fim no matrimônio.

"Para todos que acompanharam nosso relacionamento, que sempre foi muito bem resguardado, peço compreensão, carinho e respeito. Não levantem suposições, porque elas não existem. Só nos respeitem, porque foi uma decisão conjunta", prosseguiu.

Por fim, a artista ainda declarou que anos incríveis ao lado do funkeiro e que nunca vai esquecer os momentos bons. "Guimê, você foi de longe umas das melhores escolhas da minha vida. Foram os melhores 7 anos possíveis e quem sabe um dia nossos caminhos se reencontrem", finalizou.