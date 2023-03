Após 7 anos separados, William Bonner e Fátima Bernardes posam juntos no Jornal Nacional

A ex-apresentadora do Encontro, Fátima Bernardes, resolveu aparecer de surpresa na redação do Jornal Nacional, onde trabalhou por anos ao lado do ex-marido, William Bonner.

Nos bastidores, ela encontrou o âncora do jornal com a parceira de trabalho, Renata Vasconcellos. O registro foi publicado pela apresntadora do JN nas redes sociais.

A visita de Fátima Bernardes foi explicada pelo perfil oficial do Jornal Nacional. Segundo eles, a apresentadora foi a convidada do programa Papo de Segunda, do GNT, canal fechado da Globo. O estúdio do programa fica ao lado da redação do JN e, por isso, a ex-âncora do jornal esteve visitando os antigos colegas de redação.

"O Jornal Nacional recebeu hoje a visita de @fatimabernardes, que participou do Papo de Segunda, do @gnt, em um estúdio ao lado da nossa redação. Apresentadora do @thevoicebrasil aproveitou para reencontrar os amigos do JN", dizia a publicação.

Fátima e William ficaram casados entre os anos de 1990 e 2016 e, no matrimônio, os dois tiveram os trigêmeos, Bia Bonemer, Laura Bonemer e Vinícius Bonemer, de 25 anos. Em 2016, eles terminaram e, no ano seguinte, a apresentadora assumiu o relacionamento com o político Túlio Gadêlha.

Bonner, no mesmo ano, assumiu o relacionamento com Natasha Dantas, com quem se casou em 2018.