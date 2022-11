Após 8 anos, Jennifer Lopez anuncia novo álbum 'This Is Me... Now'

Após longos oitos anos sem lançar um álbum, a cantora Jennifer Lopez anunciou um novo disco. ‘This Is Me... Now’ promete ser a continuação de This Is Me... Then, disponibilizado em 2002.



O anúncio foi feito através de um vídeo publicado nas redes sociais. No registro, Jennifer apareceu caracterizada como a capa do disco de 2002 e fez uma transição até o disco atual. Ela também dizia: "Esta sou eu então. Esta sou eu agora".



This Is Me... Then contou com diversas faixas dedicadas ao ator Ben Affleck, com quem a cantora viveu um noivado até 2004. Quase 20 anos depois, os dois se reaproximaram e se casaram em julho. This Is Me... Now também terá músicas dedicadas ao marido. A principal é Dear Ben Pt. II, continuação de Dear Ben, do primeiro disco.



Em um trecho de uma entrevista concedida à Apple Music e publicada pela própria artista, Jennifer falou sobre a inspiração do novo álbum.



​"Vinte anos atrás, eu me apaixonei pelo amor da minha vida. E eu estava trabalhando em um novo álbum, This Is Me... Then, feito para 'capturar' aquele momento", disse.

