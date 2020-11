Após 8º infectado, Palmeiras enviará jatinho em busca de reforços

O surto de covid-19 no elenco do Palmeiras fez mais uma vítima. Nesta segunda-feira (16), por meio de suas redes sociais, o zagueiro Alan Empereur, que recentemente foi contratado pelo clube, revelou que testou positivo para o novo coronavírus. Ele é agora o oitavo jogador palmeirense a ser infectado. "Teste positivo para o COVID, Jaja estarei de volta se Deus quiser", escreveu o defensor em seu Instagram.



Os jogadores do Palmeiras estão passando nesta segunda por novos exames de covid-19. O time entra em campo nesta quarta-feira contra o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil e o técnico português Abel Ferreira já tinha perdido sete atletas por conta do surto. São eles o lateral-esquerdo uruguaio Matías Viña, Gabriel Veron, Gabriel Menino, Luan, Rony, Gabriel Silva e Danilo.



O treinador terá de improvisar na frente, pois ficou sem seus atacantes de beirada com a contaminação, também, de Rony, e a lesão de joelho de Wesley. Gustavo Scarpa já vinha atuando na lateral esquerda e terá de seguir "quebrando galho". Para o ataque, o treinador terá de "inventar" algum meia improvisado já que está sem opções.

Reforços no jatinho

O Palmeiras acionou a patrocinadora do clube, a Crefisa, para conseguir contar na quarta-feira com a presença de jogadores do elenco cedidos para compromissos internacionais com as seleções pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A presidente da empresa, Leila Pereira, vai emprestar o jato particular e cuidar de todos os custos de uma operação para buscar o goleiro Weverton no Uruguai e depois Gómez no Paraguai para levá-los diretamente até Fortaleza, local da partida contra o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Leila explicou ao Estadão que vai ceder a aeronave a pedido da diretoria do clube. Weverton estará na noite de terça no jogo entre Brasil e Uruguai, em Montevidéu, no estádio Centenário. O uruguaio Matías Viña também participaria da partida, mas testou positivo para covid-19 e acabou cortado. Já o zagueiro Gómez entra em campo pela seleção paraguaia em Assunção, diante da Bolívia. Depois dessas partidas, os jogadores vão se dirigir ao aeroporto e esperar o avião particular da empresária.

Se os jogadores tivessem de voltar ao Brasil por voos comerciais, não conseguiriam chegar a tempo a Fortaleza por perderem muitas horas de espera em conexões. A previsão é de chegar à capital cearense às 7h da manhã, exatamente 12 horas antes da partida. Por ser titular e capitão do Paraguai, Gómez possivelmente não vai começar o jogo contra o Ceará. Por ser goleiro, Weverton é quem tem mais chance de iniciar a partida no Castelão. "Eu vou disponibilizar o jogador para a comissão técnica, mas quem escolhe se joga ou não é o treinador", disse a empresária. Na partida de ida pela Copa do Brasil, o Palmeiras bateu o adversário por 3 a 0.

Outro reforço é o atacante Luiz Adriano. O camisa 10 voltou a treinar nesta segunda-feira e deve ser a novidade do Palmeiras para a partida da próxima quarta-feira (18) contra o Ceará. Recuperado de uma sobrecarga na coxa esquerda, ele integrou o trabalho na Academia de Futebol e está próximo de retornar à equipe depois de ser desfalque nos dois últimos compromissos.