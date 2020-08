Após 8x2 no Barça, técnico do Bayern quer intensidade contra Lyon

O treinador do Bayern de Munique, Hansi Flick, afirmou nesta terça-feira (18) que a sua equipe tem de repetir a intensidade demonstrada frente ao Barcelona - na goleada por 8x2, pelas quartas de final - para conseguir derrotar nesta quarta (19) o Lyon, no estádio José Alvalade, em Lisboa, pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa.

"Estou entusiasmado com a equipe. Temos uma grande intensidade e uma grande qualidade. Isso nos dá confiança. Estou calmo e relaxado porque o time está muito bem. Mas sabemos que temos que ter a mesma intensidade do jogo com o Barcelona para seguir para a final", afirmou Flick, em entrevista coletiva por videoconferência.

O técnico alemão fez muitos elogios ao adversário francês desta quarta-feira. "O Lyon defende bem e corre muito. Sabemos que temos que fazer bem as coisas e que não podemos errar. Queremos chegar à final e sabemos que não vai ser fácil. O Lyon deixou pelo caminho a Juventus e o Manchester City. Acho que isso diz tudo", disse.

O treinador, de 55 anos, confirmou que o lateral-direito francês Benjamin Pavard, titular nesta temporada, se recuperou de uma lesão no pé esquerdo e poderá atuar nesta quarta-feira depois de ter passado os últimos dias em Munique, em recuperação.

Na mesma entrevista coletiva, o atacante Serge Gnabry rejeitou qualquer facilidade contra o Lyon e assumiu o desejo de terminar a temporada como campeão da Liga dos Campeões.

"Seria o final perfeito para uma temporada fantástica. Queremos conquistar a 'Champions'. Mas sabemos que contra o Lyon não será fácil. Juventus e City ficaram pelo caminho. Temos que ir com tudo desde o primeiro minuto, tal como fizemos contra Barcelona, embora saibamos que o Lyon dá menos espaços", analisou o jogador de 25 anos.