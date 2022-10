Após abandonar jogo, Cristiano Ronaldo é afastado pelo United

Cristiano Ronaldo está cada dia mais sem clima no Manchester United. Nesta quinta-feira (20), um dia após abandonar o jogo diante do Tottenham antes do intervalo por estar no banco de reservas, o clube inglês informou que o astro português não fará parte da delegação que visitará o Chelsea, neste sábado, em nova rodada do Campeonato Inglês.

"Cristiano não fará parte da equipe do Manchester United para o jogo deste sábado contra o Chelsea. O resto do elenco está totalmente focado na preparação para esse jogo", anunciou o clube, com mensagem direta reclamando da falta de comprometimento do jogador para com a equipe.

A decisão teria partido do técnico holandês Erik Ten Hag, que vem batendo de frente com o jogador ao não escalá-lo para as principais partidas da temporada. No primeiro tempo diante do Tottenham, no Old Trafford, o astro mais uma vez foi flagrado fazendo caretas e reprovando jogadas da equipe. Aos 42 minutos, levantou-se do banco de reservas e se dirigiu aos vestiários.

A irmã do jogador reclamou do "desrespeito" do clube com o astro. Mas a postura de Cristiano Ronaldo irritou bastante gente no Manchester United. O ex-atacante Gary Lineker, comentarista da BBC, definiu a postura do jogador, de dar as costas ao time de "inaceitável" e "muito pobre."

O ex-goleiro Peter Schumacher, que fez história no United, também reprovou o ato. "Cristiano Ronaldo sabia que seria visto indo para o vestiário e o que poderia acontecer como resultado (da atitude). Eu geralmente o entendo e o apoio, mas esta é a primeira vez que ele me decepcionou", lamentou.

De acordo com o The Telegraph, Ten Hag ainda pediu para o clube colocar Cristiano Ronaldo trabalhando separado dos demais jogadores justamente pela falta de comprometimento com a equipe. O jogador faz questão de deixar explícita sua insatisfação e pretende trocar de equipes na abertura da próxima janela, após a Copa do Mundo do Catar.