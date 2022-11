Após acesso, Bahia é recebido com festa pela torcida no aeroporto

O Bahia ainda comemora o retorno à Série A do Brasileirão. Pouco menos de 24h depois de garantir o acesso, o time foi recebido com festa por torcedores ao desembarcar no aeroporto de Salvador, na tarde desta segunda-feira (7). A vaga na primeira divisão foi confirmada após o triunfo sobre o CRB, por 2x1, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

O avião com a delegação do Esquadrão pousou por volta das 14h10, quando centenas de tricolores já ocupavam a área de desembarque do aeroporto. Vários carregavam faixas e bandeiras, cantando músicas e o hino do clube.

Houve, porém, um pouco de frustração. Já liberados para as férias, nem todos os jogadores voltaram para Salvador. Entre os que retornaram, Jacaré, Ignácio e Mateus Claus foram os mais festejados. Os atletas deixaram o aeroporto em carros, e não foi preciso usar o ônibus do Bahia para buscar a delegação.

Foi a primeira vez que o Esquadrão conseguiu o bate-volta de uma divisão para outra. Até então, o clube nunca havia conquistado o retorno no ano seguinte ao rebaixamento.

O triunfo sobre o CRB, no último domingo (6), levou o Bahia aos 62 pontos, terminando a Série B na 3ª posição. Com a mesma pontuação, mas saldo de gols inferior, o Vasco ficou em quarto, fechando o G4. Os dois times se juntaram ao campeão Cruzeiro e ao Grêmio, já classificados anteriormente.

O Esquadrão poderia ter confirmado a vaga com duas rodadas de antecedência, em jogos em casa. Mas só empatou com Vila Nova e Guarani, ambos por 1x1, e adiou o acesso para a última rodada.

Com o retorno à Série A em 2023, o clube aumenta a expectativa por conquistas nos próximos anos. O tricolor tem negociação avançada para constituir uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) a ser vendida para o Grupo City, que controlaria 90% das ações. O fundo árabe se compromete a investir cerca de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos.

A definição sobre a venda ou não do Bahia para o Grupo City será tomada no dia 10 de dezembro, em votação dos sócios durante uma Assembleia Geral a ser convocada. Antes, o Conselho Deliberativo emitirá seu parecer sobre a proposta.

A reapresentação do Bahia está marcada para o início de 2023. O primeiro compromisso da equipe no ano que vem será pelo Campeonato Baiano, que está previsto para começar no dia 10 de janeiro.