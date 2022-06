Após acidente de Zé Neto, Cristiano é diagnosticado com covid-19

Zé Neto e Cristiano não estão em sua melhor fase. Depois de criticar a tatuagem no ânus de Anitta, a dupla sertaneja vem enfrentando sérios problemas no âmbito profissional e pessoal.

Primeiro, que Zé Neto - ao criticar a Lei Rouanet, que nada tem a ver com Anitta - desecadeou a "CPI do Sertanejo", em que o Ministério Público de algumas cidades investigaram a contratação desses cantores por prefeituras brasileiras.

Depois disso, Zé Neto sofreu um acidente e terminou fraturando três costelas. Agora, a dupla de cantores enfrenta mais uma dificuldade. Isso porque, de acordo com a coluna de Léo Dias, do Metrópoles, Cristiano foi diagnosticado com covid-19.

Ainda segundo a coluna, Cristiano está assintomático e precisou fazer o exame de covid-19 depois quem um familiar próximo com quem ele teve contato, no último final de semana, testou positivo. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa da dupla.