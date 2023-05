Após acidente, família reclama de carga na pista: 'Teve que morrer duas pessoas pra resolver'

A demora para retirar uma carga de argamassa que caiu na via na BR-324 e a falta de sinalização contribuíram para o acidente que matou pai e filha, na manhã desta segunda-feira (29), em Salvador. Vilaomar Martins, 49 anos, e Karina Martins, 24, passavam no local por volta das 6h em direção a Porto Seco de Pirajá, onde ficava o trabalho de Karina, segundo informações de familiares. Os dois estavam em uma moto que foi atingida por um micro-ônibus que derrapou na via.

"Estou revoltado porque isso foi uma questão que já era para ter sido resolvida. Teve que morrer duas pessoas para eles resolverem o problema. No momento que teve o acidente não tinha nada sinalizando. Creio que foi imprudência da empresa com certeza. Soube que foi ontem aqui que teve um motoqueiro que caiu no mesmo local, com esse mesmo material na pista. Se tivesse sinalizado, creio que nada disso teria acontecido", diz Alberto de Souza, 38, sobrinho de Vilaomar.

Alberto conta que o tio era um motorista calmo e que fazia esse trajeto há mais de 15 anos. "Tranquilo, sem pressa nenhuma, já viajei várias vezes com ele pro interior e ele era sempre prudente. Era caminho dele, todo santo dia passava aqui, porque trabalhava numa empresa aqui e era trajeto dele, mais de 15 anos que ele faz esse trajeto aqui. Dessa vez, infelizmente, ele não conseguiu", lamentou.

Em nota, a Viabahia, responsável pela rodovia, diz que a carga de argamassa foi derrubada por um caminhão de usuário ainda não identificado, na altura do KM 620 da BR-324, sentido Salvador/Feira. O incidente aconteceu em momento de chuva forte, e mesmo depois da limpeza feita pela equipe de conservação da concessionária, houve espalhamento do material por um trecho mais intenso.

"No momento do acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (29), envolvendo um micro-ônibus e uma motocicleta, a concessionária realizava a sinalização com indicação de redução de velocidade para o bloqueio da faixa e complementação da limpeza da pista", diz a nota.

Irará

Tanto Vilaomar como Karina serão sepultados na cidade Irará, no Sertão da Bahia, que é a cidade de origem da família. Familiares que, muito abalados, preferiram não comentar sobre o caso até então.

"A família está bastante abalada, sem entender o que aconteceu ainda porque é algo que ninguém esperava nunca aqui. É muito complicado, eram pessoas muito sossegadas, evangélicas e muito queridas por todos que os conheciam", garante Alberto.

Também abalado, Alberto conseguiu falar um pouco de como tio era, mas destacou o jeito atencioso e tranquilo. "Meu tio era uma pessoa maravilhosa, o que você precisasse podia contar com ele. Ajudava todo familiar que estivesse precisando. E Karina era sossegada, vivia a vida dela tranquila e sempre ia para o trabalho com o pai", completa.