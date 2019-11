Após acordo na Justiça, Felipe Neto deverá gravar vídeo sobre Malafaia

O imbróglio enntre o pastor Silas Malafaia e o youtuber Felipe Neto deverá ser encerrado essa semana. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, os dois chegaram a um acordo na Justiça, e Felipe Neto vai ter de gravar um vídeo sobre o pastor. Em agosto, o youtuber fez uma thread no Twitter, na qual explicava a situação.

"Silas Malafaia está me processando criminalmente, buscando minha condenação à prisão, simplesmente por eu ter acabado com seu esquema de boicotes a empresas que apoiam causas LGBT. Meu vídeo continua no ar, minha luta contra o processo será até o fim”, escreveu à época.

O processo veio na esteira de uma fala de Neto que dizia que Malafaia "explora a fé das pessoas para

enriquecer".

Segundo a publicação de O Globo, Neto tem até a próxima sexta (8) para gravar um vídeo em que diz o seguinte:"Em acordo na queixa-crime [...], venho esclarecer que: eu critico a postura e não concordo com muitas coisas que o pastor Silas Malafaia fala, mas não posso provar e afirmar que ele enriquece através de fiéis".