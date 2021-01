Mayra Cardi usou as redes sociais para falar sobre o relacionamento com seu ex-marido, Arthur Aguiar, com quem tem uma filha, Sophia, de 2 anos. No Instagram, Mayra falou que tem sido questionada sobre a relação com o pai da filha e por isso resolveu falar. "Tenho visto bastante pessoas perguntando sobre a minha relação com Arthur. 'Por que perdoou?', 'por que fala de relacionamento abusivo, se perdoou o abusador'". Na época da separação, ela acusou o ator de relação abusiva e disse que ele a traiu diversas vezes.

Ela explicou porque decidiu perdoar o ex. "Porque eu queria deixar a minha alma livre. Foda-se o que ele pensa, o que deixa de pensar, o que fez ou o que deixa de fazer. Eu decido não carregar mais essa bigorna na minha vida. Eu já sofri muito no meu relacionamento abusivo. Aí, decidi carregar esse ‘não perdão’. Quem está carregando essa merda sou eu, quem viveu essa merda, sou eu, quem chorou, fui eu. Quando eu decido perdoar o Arthur, não é por ele. Estou cagando para ele. É por mim", disse.

Ela lamentou as críticas que tem sofrido por conta do perdão dado ao ator. "Eu escuto falar muito sobre amor próprio. 'Você não pode perdoar ele'. Muitas vezes quando você decide não perdoar o outro, você fica infeliz. Ego é diferente de amor próprio, orgulho é pecado. Quando você não perdoa o outro e você não fica em paz com você mesma, você fica triste sem perdoar o outro, você é orgulhosa. Abuso é quando uma pessoa não respeito o desejo do outro. Existem milhões de formas de abuso. Uma delas é quando alguém te diz o que fazer e o que não fazer. Eu não permito mais".



