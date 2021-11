Após acusação de plágio, música de Robyssão sai do Spotify

O compositor Luciano Gomes, compositor de um dos maiores sucessos da axé music, o clássico Faraó, desabafou nas redes sociais após revelar que entrará na justiça contra o cantor Robyssão por plágio. Em um vídeo compartilhado no Facebook, Luciano diz que já tinha conhecimento do plágio e que não foi procurado pelo pagodeiro ou por ninguém da equipe dele para fazer de forma correta o sample na música.

A atitude de Luciano começa a render frutos. A Universal Music, gravadora que detém os direitos de Faraó, exigiu a retirada do pagodão Vai no Chão da plataforma Spotify. No Deezer, no entanto, a música ainda continua disponível.



"Eu estava aguardando um posicionamento do setor jurídico da Universal para me posicionar. Vocês sabem que uma execução, qualquer que seja ela, se tratando de Faraó, rende lucro. Rende dinheiro para alguém, se ele foi beneficiado cantando Faraó, no ritmo de pagode, tem uma hora que a conta chega".

"Já mantive contato com o setor jurídico da Universal que neste momento já está tomando providência para que seja suspensa todas as execuções com a música 'Vai No Chão' com 'Faraó', e estou buscando uma reparação indenizatória por causa dos prejuízos causados a história dessa canção".

Ouça Faraó, na voz de Margareth Menezes:



Agora, ouça Vai no Chão, de Robyssão: