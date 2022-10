Após acusações de traição, Adam Levine canta para a esposa em show

O cantor Adam Levine retornou aos palcos duas semanas após ser acusado de ter traído a modelo Behati Prinsloo, sua esposa. O vocalista do Maroon 5 se apresentou na arrecadação de fundos The Event, em Las Vegas, neste sábado, 1º. Behati, que está grávida do terceiro filho com Adam, também estava na plateia.

Fontes presentes relatam que o artista cantou parte da música "Sunday Morning" olhando para a modelo. De acordo com fonte do portal Just Jared, "as coisas estavam visivelmente ótimas" entre os dois e Behati estava se divertindo com amigos quando começou a tocar "Girls Like You", canção na qual ela é destaque no clipe. O portal The Sun ainda reforçou que o cantor de 43 anos usava aliança e que o casal estava feliz nos bastidores.

Entenda as acusações

A polêmica de traição surgiu quando a modelo Sumner Stroh revelou ter tido um caso com o vocalista da banda Maroon 5. Ela ainda afirmou que Adam queria colocar o seu nome no terceiro filho que terá com Behati. "Eu achava que o casamento deles tinha acabado", disse a modelo em um vídeo publicado no TikTok.

Após a repercussão, Adam se pronunciou no dia 20 de setembro e disse que não teve um affair com Sumner. "Eu nunca tive um caso extraconjugal. Entretanto, eu cruzei uma linha durante um período da minha vida, do qual eu me arrependo", relata em comunicado publicado no Instagram. Porém, outras duas modelos também revelaram casos com o vocalista.

Depois das alegações, o casal foi flagrado no fim de outubro na cidade de Montecito, na Califórnia. As imagens mostram os dois andando de mãos dadas e rindo. O show deste sábado, 1º, foi a primeira aparição pública de Adam e Behati após a polêmica.