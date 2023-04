Após afastamento da TV, Ana Maria Braga adia retorno ao Mais Você

A apresentadora Ana Maria Braga, de 74 anos, deve ficar mais alguns dias afastada do programa Mais Você após fazer uma cirurgia de varizes. A famosa precisou longe da televisão por recomendação médica.

"Vou precisar ficar mais uns dias de repouso por recomendação médica. Ficarei aqui em casa, obediente, ouvindo meus médicos (sob protesto)", disse a apresentadora.

Ela também compartilhou em seu Instagram que fez uma festa de aniversário no último sábado para comemorar mais um ano de vida. Nas imagens é possível perceber que Ana Maria Braga está feliz ao lado dos amigos, netos e outros familiares.

Essa não é a primeira vez que a apresentadora precisa se afastar do programa para cuidar da saúde. No começo de janeiro deste ano, ela iniciou um tratamento contra um câncer no pulmão do tipo adenocarcinoma. Em 2022, ela fez uma pequena cirurgia vascular e precisou fazer radioterapia devido a um efeito colateral do tratamento para o câncer.

Ainda no ano passado, ela descobriu um câncer d mama ao realizar um autoexame. "Senti um nódulo que não estava ali", disse na época. Em 1991, ela descobriu que estava com câncer de pele e, dez anos depois, um tumor no colorretal.