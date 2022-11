Após anunciar saída do Harmonia do Samba, Xanddy faz homenagem à banda

Após décadas à frente do Harmonia do Samba, o cantor Xanddy Harmonia resolveu homenagear a banda com uma tatuagem que ficará marcada não só no corpo, como também no coração do cantor que arrasta multidões por onde passa.

O artista compartilhou neste domingo (6) o desenho que eternizou no braço a homenagem ao grupo. Vale lembrar que, após muita conversa, o cantor cumpre a agenda de shows como "Xanddy Harmonia" desde o dia 1° de outubro.

"Uma paixão tão intensa… O #Pagodin hoje será de muita emoção minha torcida", escreveu Xanddy nas redes sociais. A esposa do vocalista, Carla Perez, comentou que estava orgulhosa da nova vida do marido.

“Que linda homenagem. Meu guerreiro, tenho muito orgulho de fazer parte dessa torcida. Que Deus te abençoe. Torcedora com muito orgulho e muito amor. TMJ, a #torcida aqui é fiel”, escreveu a loira.

Saída do Harmonia

Depois de alguns integrantes não terem chegado a um denominador comum, Xanddy anunciou que vai continuar com o apoio do diretor musical Mestre Bimba e com a banda, além de toda a equipe, mas a banda Harmonia do Samba estava chegando ao fim.

"O Harmonia do Samba permanecerá vivo em mim. Nossa história está resguardada e, apesar das mudanças, o time permanece junto e segue firme com a nossa torcida',disse Xanddy na época.