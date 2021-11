Após arritmia, Agüero segue internado e desfalca Barça por três meses

Após ter um mal-estar durante a partida contra o Alavés, no sábado (31), pelo Campeonato Espanhol, o atacante argentino Sergio Agüero segue internado em um hospital de Barcelona fazendo exames cardiológicos para tentar descobrir o que pode ter desencadeado o quadro de arritmia no jogo do fim de semana. O estado do atleta ainda será definitivamente avaliado, mas a expectativa é que o centroavante desfalque o clube catalão por três meses.

Agüero atuou nos 41 minutos iniciais quando colocou a mão no peito e pediu para o árbitro paralisar o jogo. Rapidamente ele senta no campo, recebe o atendimento médico do Barcelona, e deixa o gramado do Camp Nou caminhando (veja o vídeo no fim do texto). Coutinho foi o substituto na ocasião. Sergio foi levado para a emergência para realizar os exames.

Em um comunicado oficial emitido nesta segunda-feira (1), o Barcelona esclarece que Agüero passará por mais diagnósticos do Dr. Josep Brugada, médico do clube, e que o atleta ficará três meses fora para acompanhar a efetividade do seu tratamento e determinar quando ele retornará às atividades.

Em suas redes sociais, Agüero tranquilizou os fãs sobre seu estado e disse que está "com muito ânimo para enfrentar o processo de recuperação". "Gostaria de agradecer a todos por tantas mensagens de apoio e carinho que fazem com que meu coração seja mais forte hoje", completou Kun.

A imprensa espanhola, que noticiou a arritmia do jogador, também afirmou que esse não é o primeiro episódio de problema cardíaco na carreira do argentino. O Barcelona teria conhecimento do estado de Kun Agüero, mas achou que a situação não se repetiria devido ao seu desempenho recente no Manchester City, além da bateria de exames na Catalunha não ter apontado qualquer irregularidade com o atacante.

Nesta terça (2) o Barça enfrenta o Dínamo Kiev pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Atualmente o time espanhol está em terceiro lugar no grupo E, com três pontos conquistados.