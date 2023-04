Após assalto, Ceará e Mirella Santos mostram estrago em mansão; assista

Os famosos Mirella Santos e Ceará, que trabalhavam no Pânico na TV, foram assaltados na última sexta-feira (9), em São Paulo. A mansão do casal foi revirada e os assaltantes levaram muita coisa de valor, inclusive, o cofre da família.

Nas redes sociais, Ceará mostrou os cômodos da residência completamente revirados, com roupas espalhadas pelo chão, portas que foram arrombadas, além de objetos pessoais rasgados ou quebrados.

No início do vídeo, Ceará mostra o corredor da casa e um quadro no chão. “Não ia nem postar o vídeo, mas agora eu posso. Eu estava descansando com minha família no interior. Voltei às pressas e me deparei com a casa assim… A porta do corredor arrombada, quadro no chão porquê, geralmente, as pessoas acham que tem cofre atrás dos quadros”, disse.

Já o quarto do casal, é possível ver que os objetos das mesas, de cabeceira, além das roupas e bolsas foram reviradas e estavam espalhadas pelo cômodo.

“A mesinha aqui, tudo no chão… Levaram os pertences de anos e anos que a gente levou para conseguir. Pertences de valor afetivo, coisas que você dá para esposa, compra com dificuldade para guardar um sonho, mas ninguém gosta de conquistar as coisas e perder”, comentou.

Por fim, o humorista comentou que o assalto ocorreu através de pessoas conhecidas, que já sabiam em quais cômodos poderiam ir, principalmente onde estava o cofre, que foi levado. Até o momento não há nenhuma pista sobre a possibilidade de suspeitas.