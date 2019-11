Após assumir namoro, Camila Pitanga faz post romântico no Instagram

(Foto: Reprodução)

Desde que assumiu o namoro de um ano com a artesã Beatriz Coelho a atriz Camila Pitanga não havia postado nada em suas redes sociais. O 'silêncio' foi quebrado nesta quarta-feira (13) quando a artista compartilhou uma mensagem romântica em seu perfil no Instagram.

"Não é à toa que amor termina com mar. Mergulhe", diz a mensagem publicada por Camila. A frase, do autor Lucão, recebeu centenas de comentários de fãs e amigos da artista.

Fernanda Gentil escreveu: "E coisa boa", junto a um emoji de coração. Alice Wegmann comentou um coração. "Viva, Camila. Seja muito feliz", disse uma fã. "O amor é tão lindo", escreveu outro. "Amar sem temer", comentou mais uma.

Camila, por meio da sua assessoria de imprensa, confirmou na última segunda-feira (11) o namoro com Beatriz. O casal está junto há um ano e deixou os fãs eufóricos na internet. O nome da atriz foi um dos assuntos mais comentatos do Twitter e em seu perfil do Instagram internautas desejaram felicidade para as duas.

Segundo o colunista Leo Dias, em abril, Camila esteve na Europa a trabalho e a namorada a acompanhou, mostrando alguns Stories delas juntas. Na época, alguns fãs começaram a especular algo mais entre elas, mas ambas sempre se mantiveram bastante discretas sobre a vida pessoal.

Para o colunista, Camila falou sobre o assunto e disse que nunca se escondeu. "Sempre tentei manter minha vida pessoal privada em todos os meus relacionamentos, nesse não seria diferente. Agradeço por ter respeitado a minha decisão naquele momento como agradeço o carinho que tenho recebido das pessoas. Muita gente já me viu com a minha namorada e não ficou surpresa com essa notícia porque nunca nos escondemos", afirmou.

Antes de Beatriz, Camila viveu um breve romance com o músico Rafael Rocha, e também com o ator Igor Angelkorte, em 2018.