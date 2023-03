Após assumir namoro com Maíra Cardi, Thiago Nigro é cortado de congresso gospel

Parece que o relacionamento entre Maíra Cardi e Thiago Nigro não agradou muita gente. Isso porque, após terem exposto que estão namorando e a coach afirma que será submissa ao companheiro, o empresário foi cortado de um congresso gospel.

Thiago Nigro era presença confirmada no Liberta Brasil, evento que está sendo organizado pela Igreja Pentencostal Tempo de Milagres (IPTM). Segundo o site Extra, o milionário foi cortado do congresso em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, após ter terminado o casamento com a ex-companheira, Camila Ferreira.

Maíra e Thiago apareceriam, até pouco tempo, nos banners digitais que estavam espalhados pelas redes sociais. Mas agora estão cortados da mídia a pedido, supostamente, do pastor Leonardo Sale, líder da IPTM. Além disso, o líder religioso também pediu para que o namorado da coach fitness não fosse ao congresso.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)

“O problema é que no meio religioso ele está mais queimado que churrasco, e o pastor Leonardo achou melhor não levá-lo”, revela uma fonte.

A empresária se converteu à religião evangélica em março de 2022, quando Arthur Aguiar ainda estava confinado no BBB 22. Em seguida, ela foi batizada no Rio Jordão, em Israel.