Após ataque racista, Marinho desabafa: 'A Justiça não pune os preconceituosos, vermes'

Depois de ser expulso na partida desta quinta-feira (31) e ver o Santos ser eliminado pela Ponte Preta pelas quartas de final do Paulistão, o atacante Marinho foi alvo de um ataque racista, promovido pelo comentarista Fábio Benedetti. A ofensa aconteceu no intervalo do jogo, quando Chef Benedetti - que é chef de cozinha e comenta alguns jogos - avaliava o desempenho do jogador na transmissão da rádio Energia 97.

“Eu vou falar assim: Você é burro, você tá na senzala”, disparou Benedetti ao ser questionado por outro comentarista o que ele falaria para Marinho em suposto grupo de WhatsApp depois que o atacante foi expulso. “Você vai sair do grupo por uma semana para pensar no que fez”, completou.

A transmissão da Energia 97 também acontecia no YouTube, e foi de onde os internautas captaram o ataque. O comentário gerou indignação de quem assistia e, ainda durante o jogo, ele pediu desculpas ao jogador.

Mas a mensagem chegou até Marinho, que fez publicações nas redes sociais sobre o assunto. Na manhã desta sexta (31), o atacante desabafou, em meio às lágrimas, e lamentou que “a justiça não pune esses caras preconceituosos, vermes”. E continuou: “Por isso eu defendo a bandeira, porque quando você sente na pele você sofre. Não podemos deixar passar, eu sei o valor que eu tenho”, disse.

Já no instagram, o ex atacante do Vitória postou uma foto ao lado da filha, Alicia, e escreveu um texto reforçando a necessidade de uma luta anti racista. “Quero que você se retrate e que isso não se repita nunca mais, nem comigo nem com ninguém! Eu luto pela causa! Contra preconceito e qualquer outro tipo de discriminação seja ela racial ou não!”, escreveu.

“Sou preto e orgulhoso de quem sou! Ensinando minha filha como se deve andar e mostrar que é orgulho e não vergonha ser PRETO”, finaliza o texto do jogador. Pelos storys Marinho disse que não conseguiu dormir por conta da expulsão e da ofensa que sofreu. “Passei a noite toda chorando. Fui dormir às 7h e acordei 9h, para me apresentar no clube”, relatou.

Retratação

Na mesma publicação que o atacante do Santos fez, ele informa que o comentarista já havia pedido desculpas a ele através de mensagem, e que perdoou o que foi dito. Em sua conta oficial, Chef Benedetti também postou um vídeo em que pede “sinceras desculpas pelo comentário infeliz que fiz em relação ao Marinho”, iniciou.

Ele também alegou que sempre foi contra qualquer tipo de discriminação e lamenta pelo ocorrido. “Não tinha a intenção de ofender ninguém, acho que essa situação que provoquei pode servir como aprendizado, e estou arrependido”, diz.

O vídeo termina com Benedetti anunciando que quer abrir suas redes sociais para que seja um local de discussão.



Confira o momento do ataque e o desabafo de Marinho nos storys