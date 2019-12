Após audiência, goleiro Jean deixa a prisão nos Estados Unidos

O goleiro Jean, do São Paulo, acaba de ter a soltura decretada em Orlando, nos Estados Unidos, durante audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (19). Ele foi preso na véspera, acusado de agredir a esposa Milena Bemfica no hotel onde o casal estava hospedado com as duas filhas.

Segundo apuração do CORREIO, Jean deixará a prisão ainda nesta tarde após cumprir trâmites protocolares e será solto sem obrigação de pagamento de fiança. Ele poderá retornar ao Brasil.

Esta reportagem será atualizada assim que houver mais informações a respeito.

Entenda o caso

Jean agrediu a esposa Milena Bemfica com oito socos e saiu do hotel algemado pela polícia, de acordo com o Boletim de Ocorrência registrado. Segundo conclusão do xerife adjunto Edgar Castillo, do Condado de Orange, na Flórida, Jean foi considerado agressor e, por isso, acabou preso por violência doméstica. A história se tornou pública após Milena publicar vídeos relatando as agressões e pedir socorro através do Instagram.





Milena declarou para a polícia que os dois discutiram durante a madrugada de quarta-feira (18) e ela tentou acalmar Jean. Eles entraram no banheiro para seguir com a discussão, mas uma das filhas do casal pediu pra ir para a cama. Ainda segundo a versão dela, Jean a seguiu e a puxou para cama antes de dar três socos. No Boletim de Ocorrência, ela também aponta que o goleiro de 24 anos a golpeou com mais cinco murros na sequência. Na versão de Jean, teria sido Milena quem o agrediu primeiro - com uma chapinha de cabelo e uma mordida em uma perna - e ele desferiu os socos em revide.

Na esfera esportiva, o São Paulo divulgou, na noite de quarta, que aguarda o fim das férias do jogador para rescindir o contrato válido até dezembro de 2022. A diretoria do clube paulista expressou que "não tolera e não admite episódios como os que foram noticiados hoje, de violência contra a mulher", e também destacou que o "jogador de futebol é exemplo para a sociedade - forma opinião e influencia comportamento - e por isso tem de ter consciência daquilo que representa pelo que faz não só dentro, mas também fora de campo, e consequentemente da responsabilidade que carrega".