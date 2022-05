Após BBB22, Arthur Aguiar tem contrato encerrado com a Globo

Embora alguns ex-BBB's tenham tido a sorte de permanecer na Globo, como Babu Santana, Rafa Kalimann e Gil do Vigor, para o campeão do BBB22, Arthur Aguiar teve seu contrato encerrado com a emissora no último dia 28 de abril, assim como os demais participantes, de acordo com o jornal Metrópoles.

O ator, que estava sendo cotado para estrear uma novela em 2023 na emissora, agora pretende focar na carreira na música. “Já estou com DVD, show, vou gravar uma música com o ‘Sorriso Maroto’, tanta coisa que nem deu tempo de saber ainda. Mas quero muito tomar essa decisão dos meus próximos passos ao lado da minha esposa”, explicou durante a primeira coletiva de imprensa pós-BBB.

Um documentário que estava sendo planejado para falar sobre a vida do artista também foi cancelado. Segundo o portal Notícias da TV, as equipes do Grupo Globo já colhiam depoimentos de familiares do ator antes da votação que o levou a ser campeão.