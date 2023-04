Após boa estreia na Série B, Vitória prorroga feirão de associação

A diretoria do Vitória decidiu prorrogar o feirão de associação do clube. A ação será mantida até o próximo domingo (23), quando o Leão encara o ABC, às 18h, no estádio Frasqueirão, em Natal, em jogo válido pela segunda rodada da Série B do Brasileiro. O clube quer aproveitar a empolgação da galera após a boa estreia rubro-negra na competição para alcançar a meta de 30 mil sócios.

No domingo (16) à noite, o Vitória mostrou bom futebol e venceu a Ponte Preta por 3x0, no Barradão. Os gols foram assinados por Zeca, Osvaldo e Rodrigo Andrade.

O sucesso das vendas é comprovado em números. O Vitória tinha 10.521 sócios em 29 de março, quando o departamento de marketing lançou o novo programa, com categorias mais segmentadas. Ontem, o clube alcançou a marca de 21 mil associados.

"Alô, nação! Parabéns a vocês! Chegamos a 21 mil sócios. Número histórico! Vamos voltar para a Série A, que é nosso caminho. Estamos prorrogando a nossa campanha. Nosso feirão vai até domingo. Rumo a 30 mil. Bora, Vitória!", vibrou o presidente do Vitória, Fábio Mota, em vídeo gravado junto com os jogadores, após o jogo contra a Ponte Preta, no vestiário do Barradão, e postado no Instagram oficial do clube.

A loja montada no Shopping Paralela para atender o feirão oferece descontos de 40% e permite que os rubro-negros já saiam com a carteirinha em mãos. Para atrair o torcedor, o clube promoveu a apresentação oficial de alguns dos 12 reforços no local. Caso do meia Giovanni Augusto, contratado para assumir a camisa 10, e dos atacantes Welder e Matheusinho. Também é possível fazer a adesão através do site Sou Mais Vitória.