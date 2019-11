Após boa sequência, brasileiro sobe 20 posições no ranking da ATP

Após emplacar forte sequência no circuito, o tenista brasileiro Thiago Wild deu um salto de 20 posições no ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira (11), e obteve sua melhor colocação da carreira: 215º. O atleta de apenas 19 anos, que vem de um título e uma semifinal de challenger, já é o número três do Brasil.

Wild foi semifinalista do Challenger de Montevidéu, no fim de semana, no Uruguai. Ao ser derrotado pelo espanhol Jaume Munar, o brasileiro teve encerrada uma sequência de dez vitórias consecutivas. Nesta série, derrubou quatro tenistas do Top 100 e obteve o título do Challenger de Guayaquil, no Equador, o seu primeiro deste nível na carreira.

Com os pontos somados na semana passada, o campeão juvenil do US Open de 2018 já aparece entre os três melhores brasileiros do ranking. Está atrás apenas de Thiago Monteiro, que perdeu duas posições e aparece na 90ª posição, e João Menezes, que ganhou dois postos (189º). O experiente Rogério Dutra Silva aparece em 239º.

Entre os primeiros colocados, não houve mudanças na atualização desta segunda. Após uma semana sem torneios de maior peso - houve apenas o NextGen -, a primeira alteração na lista da ATP aconteceu somente no 31º posto. O canadense Milos Raonic subiu um lugar, para esta posição.

O espanhol Rafael Nadal ocupa a ponta pela segunda semana seguida, após desbancar Novak Djokovic. O sérvio, contudo, poderá retomar a liderança se for campeão do ATP Finals, nesta semana, em Londres. Para tanto, terá que torcer para o rival espanhol não chegar à decisão. Apenas 640 pontos separam os dois tenistas na lista.

O suíço Roger Federer figura na terceira colocação geral, sem chances de retomar o topo nesta reta final do ano. Ele é seguido de perto pelo russo Daniil Medvedev e pelo austríaco Dominic Thiem, fechando o Top 5.

Feminino

Na lista da WTA, as brasileiras também subiram na atualização desta segunda. Beatriz Haddad Maia, mesmo suspensa de forma provisória por doping, ganhou um posto (119º). Gabriela Cé, Teliana Pereira e Carolina Meligeni Alves conquistaram 13, quatro e 16 postos na relação das melhores tenistas do mundo, respectivamente. E aparecem agora em 230º, 371º e 391º.

Na relação das primeiras colocadas, também não houve mudanças relevantes, após uma semana apenas com a disputa da final da Fed Cup. A maioria das tenistas já estava de férias. A primeira alteração aconteceu somente no 35º posto, com a espanhola Garbiñe Muguruza alcançando esta posição.

A australiana Ashleigh Barty vai terminar o ano no topo, seguida da checa Karolina Pliskova, da japonesa Naomi Osaka, da romena Simona Halep e da canadense Bianca Andreescu.

Confira a lista dos 20 primeiros colocados da ATP:

1º - Rafael Nadal (ESP), 9.585 pontos

2º - Novak Djokovic (SER), 8.945

3º - Roger Federer (SUI), 6.190

4º - Daniil Medvedev (RUS), 5.705

5º - Dominic Thiem (AUT), 5.025

6º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 4.000

7º - Alexander Zverev (ALE), 2.945

8º - Matteo Berrettini (ITA), 2.670

9º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.540

10º - Gael Monfils (FRA), 2.530

11º - David Goffin (BEL), 2.335

12º - Fabio Fognini (ITA), 2.290

13º - Kei Nishikori (JAP), 2.180

14º - Diego Schwartzman (ARG), 2.125

15º - Denis Shapovalov (CAN), 2.050

16º - Stan Wawrinka (SUI), 2.000

17º - Karen Khachanov (RUS), 1.840

18º - Alex de Minaur (AUS), 1.775

19º - John Isner (EUA), 1.770

20º - Grigor Dimitrov (BUL), 1.747

90º - Thiago Monteiro (BRA), 616

189º - João Menezes (BRA), 266

215º - Thiago Seyboth Wild (BRA), 235

239º - Rogério Dutra Silva (BRA), 200

Lista das 20 primeiras colocadas da WTA:

1º - Ashleigh Barty (AUS), 7.851 pontos

2º - Karolina Pliskova (RCH), 5940

3º - Naomi Osaka (JAP), 5.496

4º - Simona Halep (ROM), 5.462

5º - Bianca Andreescu (CAN), 5.192

6º - Elina Svitolina (UCRA), 5.075

7º - Petra Kvitova (RCH), 4.776

8º - Belinda Bencic (SUI), 4.685

9º - Kiki Bertens (HEL), 4.245

10º - Serena Williams (EUA), 3.935

11º - Aryna Sabalenka (BIE), 3.120

12º - Johanna Konta (ING), 2.879

13º - Madison Keys (EUA), 2.767

14º - Sofia Kenin (EUA), 2.740

15º - Petra Martic (CRO), 2.617

16º - Marketa Vondrousova (RCH), 2.390

17º - Elise Mertens (BEL), 2.290

18º - Alison Riske (EUA), 2.210

19º - Donna Vekic (CRO), 2.205

20º - Angelique Kerber (ALE), 2.175

119º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 539

230º - Gabriela Cé (BRA), 257

371º - Teliana Pereira (BRA), 125

391º - Carolina Meligeni Alves (BRA), 114