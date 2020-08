Após boicote, NBA divulga programação da retomada dos playoffs

Após o boicote histórico dos jogadores da NBA, iniciado pela equipe do Milwaukee Bucks, os playoffs serão retomados. A liga de basquete americana confirmou o retorno das partidas a partir deste sábado (29), três dias depois das paralisações.

Os Bucks e o Orlando Magic abrem a rodada às 16h30. Depois, às 19h30, é a vez do Oklahoma City Thunder e do Houston Rockets duelarem. Fechando o dia, Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakes se enfrentam às 22h. Todos fazem o Jogo 5 da 1ª rodada de playoffs.

No domingo (30), mais três confrontos. Às 14h, Boston Celtics x Toronto Raptors disputam o Jogo 1 da semifinal da Conferência Leste. Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers entram em quadra às 16h30 e Utah Jazz e Denver Nuggets medem forças às 21h30, ambos pelo Jogo 6 da 1ª rodada.

Antes de confirmar a programação, a NBA tinha anunciado, mais cedo nesta sexta-feira (28), a volta dos treinamentos das 13 equipes participantes. Depois, emitiu uma nota confirmando o reinício dos duelos na bolha da Disney. O comunicado foi pelo comissário Adam Silver e pela diretora executiva da Associação de Jogadores da NBA, Michele Roberts.

"Tivemos uma conversa franca, apaixonada e produtiva ontem (quinta, dia 27) com jogadores da NBA, treinadores e representantes das equipes sobre os próximos passos para promover esforços coletivos e ações em apoio à justiça social e igualdade racial. Jogadores e representantes de todos as 13 franquias que estão em Orlando participaram. Todas as partes concordaram em retomar os jogos dos playoffs da NBA neste sábado, dia 29, com o entendimento de que a liga em conjunto com os atletas trabalharão para cumprir compromissos", diz a nota.

Declaração conjunta da NBA e NBPA (Associação de Jogadores da NBA). pic.twitter.com/bFwnFgnhJ0 — NBA Brasil (@NBABrasil) August 28, 2020

Segundo o comunicado, foram firmados compromissos pela justiça social. Usar a NBA como plataforma para combater a questão, aliás, foi um dos pontos que fizeram os jogadores aceitarem o retorno dos playoffs. Os atletas concordaram que a volta das partidas seria uma forma de ampliar as discussões sobre o racismo.

"A NBA e seus jogadores concordaram em estabelecer imediatamente um pacto pela justiça social, com representantes dos atletas, técnicos e administradores das franquias, que se concentrará numa ampla gama de pontos, incluindo ampliar o acesso ao voto, a promoção do engajamento cívico e a defesa de uma reforma significativa da polícia e da justiça criminal", continua a nota.

Outro ponto tocado pela liga americana foi referente às eleições - nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Na quinta-feira (27), o astro dos Lakers, Lebron James, foi ao Twitter pedir 'mais ação'. "Mudança não acontece apenas com palavras. Acontece com ação e precisa acontecer agora. Crianças e comunidades em todo o país, cabe aos Estados Unidos fazerem a diferença. Juntos. É por isso que o seu voto é mais do que um voto", escreveu o jogador.

Assim, no comunicado, a NBA garante que vai ajudar a estimular os cidadãos do país a votarem.

"A liga trabalhará com atletas e parceiros para criar e incluir anúncios em cada jogo dos playoffs da NBA, dedicados a estimular e promover maior engajamento cívico nas eleições nacionais e locais, a fim de aumentar a conscientização sobre o acesso e as oportunidades dos eleitores", afirma a nota.

"Em todas as cidades onde as franquias da liga possuem e controlam suas arenas, os administradores continuarão a trabalhar com autoridades eleitorais locais para disponibilizar suas instalações como locais de votação para as eleições gerais de 2020, permitindo assim uma opção de voto pessoal seguro para comunidades vulneráveis ​​à Covid-19. Se o prazo para essa solicitação tiver expirado, os representantes das equipes trabalharão com as autoridades locais para encontrar outras formas de uso das instalações, incluindo, mas não se limitando, ao registro de eleitores e como pontos de de recebimento de cédulas", segue.

A NBA, mais uma vez, reforçou que está empenhada na busca por uma mudança social.

"Esses compromissos seguem o que temos feito ao longo dos meses, colaborando e muito próximos, em torno do projeto de um ambiente seguro e saudável para reiniciar a temporada da NBA, fornecendo uma plataforma para promover a justiça social, bem como criando uma fundação da NBA com foco no empoderamento econômico da comunidade negra. Estamos ansiosos para a retomada dos Playoffs e continuar a trabalhar juntos – em Orlando e em todos os mercados de equipes da NBA – para pressionar por mudanças significativas e sustentáveis".