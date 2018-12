Após cancelamento, Hospital das Clínicas vai reagendar cirurgias de redução de mamas

O Hospital das Clínicas (HC) divulgou nesta segunda-feira (3) que vai reagendar no dia 15 deste mês as dez cirurgias suspensas após problemas no esgoto hospitalar. Hoje, o centro cirúrgico está funcionando com intervenções de outras especialidades e, por isso, as cirurgias suspensas não foram remarcadas imediatamente, segundo a assessoria do HC. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porém, anunciou que médicos associados farão essas cirurgias ainda esta semana.

Na semana passada, a cozinheira Jaciara Cardozo, 44 anos, foi pega de surpresa com a notícia do cancelamento de seu procedimento cirúrgico. Ela aguarda na fila para operação há três anos. “Eu sinto dores desde sempre. Minhas costas doem desde que eu era adolescente. Hoje, com o trabalho da cozinha e a idade mais avançada, só fez piorar. Eu preciso dessa cirurgia para melhorar minha vida”, contou Jaciara.

Apesar do reagendamento garantido, dona Jaciara deve esperar um pouco menos por conta de uma ação conjunta entre o coordenador do serviço de cirurgia plástica do HC, Valber Meneses, e outras 10 clínicas particulares da Bahia que vai garantir que todas as pacientes que tiveram a cirurgia adiada na última semana realizem o procedimento imediatamente. Valber é candidato à eleição para diretoria do hospital, que acontece nos próximos dias 5 e 6 de dezembro.

Olga Nascimento, moradora de Paripe, e a recepcionista Jéssica Nascimento são outras duas pacientes que tiveram a cirurgia suspensa e também vão conseguir fazer a operação, sem custos, através da iniciativa privada. Aos 31 anos, Jéssica mora em Feira de Santana, a 100 km de Salvador, e a ação vai levar a cirurgia dela para sua cidade, já que o procedimento será realizado em uma clínica de Feira.

“Já perdi até a conta de quanto tempo estou esperando. Cheguei aqui pensando em melhorar minha vida através dessa cirurgia e não estou cabendo em mim de felicidade por saber que vou conseguir”, afirma Jéssica, antes de lembrar que está na fila de espera há cerca de sete meses.

Com muito mais tempo na fila de espera, Olga Nascimento contou que é um alívio conseguir a cirurgia. Moradora do bairro de Paripe, ela fará a operação em Salvador.