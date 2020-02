Após Carnaval, exposições artísticas são reabertas em Salvador; confira

Passado o Carnaval, o funcionamento de estabelecimentos e organizações voltam ao normal em Salvador. Isso inclui também as exposições e mostras artísticas reunidas na cidade e que deram uma pausa durante a folia, seja por estarem próximas aos circuitos da festa ou por "respeitarem" o feriado prolongado que toma conta da capital baiana.

Confira algumas opções que foram reabertas:

Gordinhas - Versões menores - outras nem tanto - das famosas “gordinhas de Ondina” podem ser vistas no Palacete das Artes, na Graça, até o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. As queridas personagens de Eliana Kertész (1945-2017) estão reunidas na mostra Fartura e Abundância, que recria o ateliê da artista com objetos pessoais, fotos e moldes. Depoimentos em vídeo também falam da relação de Eliana com as esculturas que ganhram as ruas. Visitação: de terça a sexta, 13h às 19h; sábados, domingos e feriados, 14h às 18h. Grátis.

MAM - Fotografias exaltam Salvador, a Bahia e a arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992) no Museu de Arte Moderna da Bahia. São cerca de 80 obras de 30 fotógrafos e artistas plásticos baianos reunidas na exposição que segue em cartaz até o dia 30 de março. Visitação: de terça a sexta, das 13h às 18h; sábado e domingo, 14h às 18h. Entrada gratuita.

MAB - Ainda não conhece o acervo fixo do Museu de Arte da Bahia? O espaço abriga obras da Escola Baiana de Pintura, além de cerâmicas e mobiliário com peças dos séculos XVIII e XIX. Visitação: terça a sexta, 13h às 19h; sábados, domingos, 14h às 18h. Grátis.